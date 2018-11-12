«Арсенал» поблагодарил Кононова и пожелал ему удачи

Тульский «Арсенал» поблагодарил за проделанную работу бывшего главного тренера Олега Кононова, перешедшего в московский «Спартак», сообщает «Советский спорт».

«Арсенал» благодарит Олега Кононова и его тренерский штаб за проделанную работу и желает новых успехов в профессиональной деятельности», — говорится на официальном сайте клуба.

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Вместе с Кононовым «Арсенал» покинули старший тренер Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэль Тудор, тренеры по физподготовке Стергиос Фотопулос и Хесус Суарес, тренер-аналитик Михаил Кожевников.

Под руководством 52-летнего специалиста «Арсенал» набрал 17 очков в 14 встречах. До этого Кононов возглавлял в российском первенстве «Краснодар» и грозненский «Ахмат».

Ранее сообщалось, что исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо покинул клуб.