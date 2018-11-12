UFC отменил поединок напавшего на Макгрегора российского бойца
Российский боец Ислам Махачев заявил, что его поединок против бразильца Франциско Тринальдо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 233 отменен, сообщает ТАСС.
«Насчет этого боя я сам не понял, что произошло. В UFC сами назначали и сами отменили этот поединок, никаких официальных бумаг я не подписывал. Планирую подраться где-то в феврале с соперником из топ-15, как и обещал президент UFC Дана Уайт», — написал Махачев в «ВКонтакте».
Турнир UFC 233 состоится в Анахайме 27 января.
6 октября Махачев принял участие в потасовке после поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229. После того, как чемпион организации в легком весе покинул октагон, Махачев и Зубайра Тухугов напали на Макгрегора.
Ранее появились новые фигуранты дела о драке после боя Нурмагомедова.