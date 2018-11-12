Вице-президент «Монако» высказался о возможной смене владельца клуба

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что владелец клуба Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать команду в ближайшее время, сообщает «Советский спорт».

«Если в один день мечта Рыболовлева сбудется и «Монако» выиграет Лигу чемпионов, тогда, возможно, он продаст клуб», — написал Васильев в твиттере.

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Прокуратура княжества обвиняет Васильева в коррупции и «торговле влиянием», в доме у Рыболовлева прошли обыски.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен находится в Москве.