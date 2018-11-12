Экс-хавбек ЦСКА считает армейцев способными на победу в любом матче

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал матч команды против петербургского «Зенита» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт день за днем».

Экс-хавбек назвал причины поражения сине-бело-голубых (0:2).

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«ЦСКА был мобильнее и агрессивнее, чем «Зенит». Еще и тактическая схема оказалась более правильная. «Зенит» оказался не готов к тому, что соперник будет играть так агрессивно. По ходу второго тайма у меня было ощущение, что ЦСКА спокойно доведет матч до победы», — рассказал спортсмен.

По его мнению, армейцы сейчас находятся на таком уровне игры, что способны одолеть любого соперника.

«Вообще у меня сложилось впечатление, что нынешний ЦСКА способен обыграть любого. Вы же видели, как победили «Реал»! Другой вопрос, смогут ли молодые футболисты стабильно пройти длинную дистанции. Но в любом случае, то, что строит Гончаренко — это правильно, и за его работой приятно наблюдать. У этого ЦСКА очень большое будущее», — поделился мнением Гусев.

ЦСКА на данный момент занимает пятое место турнирной таблицы чемпионата России, в то время как «Зенит» лидирует в соревновании.

Ранее глава судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров похвалил арбитра данного матча.