Появилось видео конфликта Игуаина с судьей матча «Милан» — «Ювентус»

Опубликовано видео, на котором можно разобрать, что нападающий «Милана» говорил арбитру матча против туринского «Ювентуса» в рамках 12-го тура Серии А, когда судья показал ему на 83-й минуте желтую карточку за грубую игру против защитника «старой синьоры» Бенатиа, сообщает «Советский спорт».

Журналист Танкреди Палмери поделился роликом и попытался расшифровать слова форварда.

«Он не произносит ничего криминального. Просто постоянно повторяет «Ты всегда свистишь против меня». Но рефери удаляет его, вероятно, за угрожающие жесты головой», — поделился мнением Палмери в твиттере.

Из-за критики в адрес судьи футболист также получил красную карточку и был удален с поля.

В итоге «Милан» проиграл туринской команде со счетом 0:2.

Ранее наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо после ничейного результата с «Эмполи» (1:1) в матче шестого тура чемпионата Италии признался, что его команда убила игру, даже несмотря на хороший футбол.

