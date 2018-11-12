Глава судейского департамента похвалил арбитра матча «Зенит» — ЦСКА

Глава судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал действия арбитра Владимира Москалева в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», передает «Советский спорт».

Егоров считает, что судья встречи справился со своими обязанностями.

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«В таких играх подход к оценке чуть выше. Я очень доволен работой Москалева. В матче были пограничные моменты. В первой половине первого тайма арбитр давал играть и бороться. Потом он стал показывать желтые карточки», — рассказал глава департамента в эфире канала «Матч ТВ».

Встреча завершилась счетом 2:0 в пользу армейцев.

Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о возможной потери лидерства «Зенита» в турнирной таблицей чемпионата России.