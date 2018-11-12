Вратарь сборной Финляндии назвал причины поражения от России

Вратарь сборной Финляндии и уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал матч против сборной России в рамках первого этапа Еврохоккейтура, передают «Известия».

Голкипер соперников утверждает, что, несмотря на полное обновление состава команды, Россия достойно выступила в турнире.

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«Россия была очень хорошо организована на протяжении всего матча с нами. Очень хорошо себя показали как новички, так и более опытные хоккеисты из золотой олимпийской команды. Нам нужно проанализировать эту игру и готовиться к следующим этапам. Пока мы привыкаем к требованиям нового главного тренера, но уверен, что в дальнейшем будем улучшать игру», — поделился мнением Метсола.

Национальная команда одержала победу на Финляндией (3:0) и Швецией (4:1), а также проиграла сборной Чехии (2:5).

Ранее олимпийская сборная России одержала победу над командой Швейцарии в матче традиционного Кубка Германии.