Кожевников: поражение сборной России в матче с Чехией только к лучшему

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выступление сборной России на первом этап Еврохоккейтура, передают «Известия».

Спортсмен отметил, что победа России дает игрокам возможность «почивать на лаврах» перед вторым этапом, несмотря на поражение в матче с Чехией (2:5).

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«Очень здорово, что ребята так уверенно начали Евротур, а последнее поражение где-то даже к лучшему — не будет ненужных иллюзий, что у нас все в порядке и можно почивать на лаврах. Важно, что тренерский штаб проверил ряд новичков, не стал брать лидеров, чей уровень все равно был известен. В результате мы увидели яркую игру Андрея Кузьменко, а также вернувшегося в сборную после долгого перерыва Андрея Локтионова», — рассказал хоккеист.

Национальная команда также одолела Финляндию со счетом 3:0 и Швецию (4:1).

Ранее олимпийская сборная России одержала победу над командой Швейцарии в матче традиционного Кубка Германии.