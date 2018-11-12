Пилот «Ред Булла» приговорен к общественным работам за потасовку

Стюарды Гран-при Бразилии «Формулы-1» выяснили, кто стал инициатором потасовки после финиша гонки между голландским пилотом австрийской команды «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Форс Индии» Эстебаном Оконом, сообщает «Советский спорт».

Гонщик из Нидерландов несколько раз толкнул француза в боксе Международной автомобильной федерации (ФИА) за то, что Окон за 27 кругов до финиша его неожиданно атаковал, из-за чего болиды столкнулись и Фестаппена развернуло.

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Толкнувшего обвинили в нарушении пункта c статьи 12.1.1 Международного спортивного кодекса ФИА, он теперь будет участвовать в общественных работах на мероприятиях организации.

Ранее британская автогоночная команда McLaren объявила о возвращении с двукратным чемпионом мира серии «Формула-1» Фернандо Алонсо в знаменитую гонку «500 миль Индианаполиса» в 2019 году.