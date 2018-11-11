Бубнов рассказал о возможной потери лидерства «Зенита» в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч петербургского «Зенита» против московского ЦСКА в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sportbox.

Журналист назвал причины проигрыша сине-бело-голубых со счетом 0:2.

«ЦСКА прессингом накрыл «Зенит» в первом тайме, и петербуржцы ничего не смогли с этим поделать. Тактика Гончаренко работала отлично: хозяева выглядели явно свежее, действовали на высоких скоростях, поддерживали темп почти весь матч, полностью переигрывали соперника в средней линии. А во втором тайме ЦСКА продолжал поддавливать «Зенит» на его половине поля, но действовал уже по счету, организованно и уверенно оборонялся», — поделился мнением эксперт.

Реклама

Также он отметил, что лидерство петербургского клуба в турнирной таблице чемпионата России — временно.

«Скорее всего, до зимней паузы «Зенит» сохранит лидерство, но, весьма вероятно, что отрыв от преследователей сократится до минимума и по весне все придется начинать сначала», — заключил Бубнов.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в соревновании, в то время как армейцы лишь пятое.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не считает клуб главным конкурентом сине-бело-голубых за первое место РПЛ.