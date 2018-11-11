Менеджер Усика назвал следующего противника боксера

Менеджер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк рассказал о том, с кем собирается провести следующий бой украинский спортсмен, передает «Советский спорт».

Красюк заявил, что Усику необходим бой с непобедимым британским тяжеловесом Энтони Джошуа, а агент британского спортсмена Эдди Хирн может это устроить.

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«Эдди Хирн может организовать великий бой. Считаю, Усику необходим поединок против Джошуа», — приводит слова Красюка Independent.

Усик одолел британца Тони Беллью в поединке за чемпионские пояса в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил Усика с победой над Беллью.