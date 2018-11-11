Менеджер Усика назвал следующего противника боксера
Видео по теме
╳
Менеджер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк рассказал о том, с кем собирается провести следующий бой украинский спортсмен, передает «Советский спорт».
Красюк заявил, что Усику необходим бой с непобедимым британским тяжеловесом Энтони Джошуа, а агент британского спортсмена Эдди Хирн может это устроить.
Реклама
«Эдди Хирн может организовать великий бой. Считаю, Усику необходим поединок против Джошуа», — приводит слова Красюка Independent.
Усик одолел британца Тони Беллью в поединке за чемпионские пояса в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.
Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил Усика с победой над Беллью.