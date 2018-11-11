Форвард ЦСКА Чалов рассказал о важности победы над «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о том, насколько важна для команды победа над «Зенитом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Встреча, которая проходила в Москве, закончилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

«Мы хорошо играем последние матчи. Просто не удавалось добиться положительного результата. Сегодня переломили этот момент и смогли.

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Ничего особенного не ждали сегодня, готовились, как к обычной игре. Получалось отбирать мяч у соперника на его половине, быстро выбежать в контратаки и забить. Так вышло в случае с обоими голами. Дальше с уверенностью доиграли», — поделился Чалов..

Форвард забил в нынешнем сезоне чемпионата России девять мячей и возглавляет гонку бомбардиров.

Ранее защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал итоги матча против ЦСКА.