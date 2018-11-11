ЦСКА обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА одолел петербургский «Зенит» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, которая проходила в Москве, закончилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Мячи в этой игре забили Федор Чалов, на счету которого уже девять забитых мячей в чемпионате России в этом сезоне, и Арнор Сигурдссон, для которого этот мяч стал вторым за клуб.

В активе «Зенита» осталось 31 очко. Петербургский клуб занимает первую строчку в таблице РПЛ. ЦСКА набрал 23 очка за 14 туров и расположился на пятой строчке.

Стоит отметить, что для ЦСКА эта выигрыш стал первой победой над «Зенитом» за четыре года.

Ранее ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы.

Чемпионат России. 14-й тур

ЦСКА — «Зенит» — 2:0

Голы: 1:0 — Чалов, 15; 2:0 — Сигурдссон, 26.