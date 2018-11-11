Аршавин объявил о завершении карьеры

Российский полузащитник «Кайрата» и бывший капитан сборной России Андрей Аршавин заявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Слова 37-летнего хавбека приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

«Завершаю ли я карьеру в целом или только в «Кайрате»? Думаю, полностью завершаю карьеру. Сейчас у меня будут выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург. Ничего особенного после прощального матча за «Кайрат» не чувствую. Только радость», — сказал Аршавин.

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Также он поблагодарил болельщиков из Казахстана за теплый прием во время его карьеры в «Кайрате».

«Увезу с собой домой теплоту людей, не только в Алматы, но и по всему Казахстану, поддержку. Понимал, что люди приходили смотреть на мои игры. С командой у меня сложились хорошие отношения. Мы будем общаться дальше», — заявил 37-летний россиянин.

Ранее сообщалось, что Аршавин провел свой последний матч в составе «Кайрата», который сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» (0:0) во встрече заключительного тура Казахстанской премьер-лиги.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В составе клуба из Алма-Аты Аршавин провел в общей сложности 106 матчей, в которых забил 30 мячей и сделал 37 голевые передачи. Вместе с «Кайратом» он трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.

Также в его активе три золотые медали чемпионата России, выигранных с петербургским «Зенит», Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В составе сборной России Аршавин выиграл бронзу на чемпионате Европы — 2008.