Туктамышева назвала фигуристок, которые выйдут в финал Гран-при

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, отвечая на вопросы поклонников в твиттере, поделилась мнением о том, кто выйдет в финал Гран-при, сообщает «Советский спорт».

»Алина Загитова, Евгения Медведева и Туктамышева против Рики Кихиры, Сатоко Мияхиры и Каори Сакамото. Три на три», — написала спортсменка.

Туктамышева стала победительницей Skate Canada и заняла третье место на NHK Trophy. Этот результат позволил ей выйти в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

Ранее Туктамышева напомнила российским СМИ об окончании холодной войны.

One hour, any questions, but in funny way - I'm waiting, ask me about something you want to!#AskEmpress