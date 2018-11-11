Беллью считает Усика лучшим в мировом боксе

Британец Тони Беллью заявил, что украинец Александр Усик является лучшим в мировом боксе на данный момент.

Поединок между Усиком и Беллью прошел 11 ноября в Манчестере и завершился победой украинца нокаутом в восьмом раунде.

«Я делал на ринге все, на что способен. Но Усик — невероятный боксер. Он лучший сейчас в мировом боксе. Александр, ты великий чемпион», — приводит слова спортсмена Sportbox.

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Британец отметил, что не помнит, в каком раунде был отправлен в нокаут.

«Усик победил в честной борьбе. Обязательно буду болеть за него в дальнейшем», — добавил Беллью.

Украинец защитил титулы чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко поздравил Усика с победой.