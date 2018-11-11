«Нью-Орлеан» одолел «Финикс» с разгромным счетом

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«Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

Хозяева одолели команду из Тихоокеанского дивизиона с разгромным счетом 119:99 (33:26, 28:27, 30:29, 28:17).

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Для «Финикса» этот проигрыш стал третьим кряду.

Ранее «Миннесота Тимбервулвз» проиграла «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА.

НБА. Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» (Луизиана) — «Финикс» (Аризона) — 119:99 (33:26, 28:27, 30:29, 28:17)