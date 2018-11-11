Юниорская сборная России U17 выиграла Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России (U17) по хоккею выиграла Мировой кубок вызова, сообщает «Советский спорт».

Национальная команда одержала победу над Финляндией (U17) в финале турнира со счетом 2:1.

Игроком матча в составе российской команды признан нападающий Игнат Коханин.

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Юниорская сборная России U17 впервые с 2014 года стала победителем неофициального чемпионата мира для игроков до 17 лет.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после матча со Швецией отметил слаженные командные действия хоккеистов.

Мировой кубок вызова. Финал



Финляндия (U17) — Россия (U17) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)