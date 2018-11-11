Хавбек «Спартака»: Каррера и Рианчо проводили тренировки 50 на 50

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал отставку главного тренера Массимо Карреры, а также работу с исполняющим обязанности Руалем Рианчо, передает «Чемпионат».

Хавбек рассказал о том, как специалисты делили между собой обязанности.

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«Непосредственно на построении игры уход Карреры никак не сказался. Все же прекрасно это видят. Потому что Рианчо занимался тактикой с самого начала сезона? Можно и так сказать. Во всяком случае, теорию вел для игроков именно Рауль. Тренировки, конечно, они с Каррерой проводили 50 на 50. Где-то подсказывал Рианчо, где-то — Массимо. Они даже иногда спорили», — рассказал футболист.

Также он поделился эмоциями относительно увольнения итальянца.

»Каррера — тренер, который мне доверял. Мы с ним проработали два с половиной года, и на протяжении всего этого времени Массимо в меня верил. Конечно, тяжело расставаться с людьми, но в моей карьере это не первый случай. Я привык. Нормальная история для футбола. Каждому игроку всегда нужно быть готовым к отставке тренера. Когда идут поражения и тем более нет прогресса, конечно, бывает, что происходят какие-то изменения», — заключил Зобнин.

Напомним, что многие считают главного тренера «Арсенала» Олега Кононова основным кандидатом на пост наставника «Спартака».

Ранее СМИ утверждали, что Кононов официально перейдет в столичный клуб после матча с махачкалинским «Анжи» вместе со всем тренерским штабом.