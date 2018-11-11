Жене Мамаева угрожают компрометирующей перепиской игрока с Кокориным

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана снова заявила о шантаже, передает «Советский спорт».

Преступники угрожают супруге футболиста тем, что опубликуют компрометирующие фото, видео и переписки с телефонов Мамаевых. За молчание правонарушители просят деньги.

Реклама

«Скажите, почему никто из правоохранительных органов не может их поймать? Уже куча заявлений лежит. Они взламывают стольких людей, выставляя личные архивы в инстаграм людей, кто имеет много подписчиков! Что вообще происходит? Почему наши системы безопасности не работают?» — возмутилась жена хавбека «горожан» в инстаграме.

Также девушка выложила скрин с сообщениями шантажистов, в которых они уверяют, что располагают «веселой» перепиской Мамаева с нападающим петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

На данный момент форвард сине-бело-голубых и игрок «Краснодара» находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сказал, что футболистам разрешили звонки из следственного изолятора.