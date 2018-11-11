Российский форвард Гурьянов оформил свой первый гол в НХЛ

Российский нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов оформил первый гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз», сообщает «Советский спорт».

Теперь в активе форварда есть первое очко. Он вывел команду в третьем периода, сделав счет 4:3.

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4 февраля 2018 года Гурьянов был признан первой звездой матча между «Техас Старз» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж».

Ранее вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал требования в США дисквалифицировать нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина за силовой прием на игроке «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джее Оши.