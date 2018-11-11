Тренер тульского «Арсенала» попрощался с командой

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Даниэл Тудор объявил о своем уходе из клуба, передает «Советский спорт».

Наставник сделал заявление в инстаграме, попрощавшись с командой.

«Большое спасибо ребятам, было очень приятно работать вместе! Удачи!» — написал Тудор.

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До этого румынский специалист работал в краснодарской «Кубани», «Краснодаре» и грозненском «Ахмате».

Напомним, что многие считают главного тренера «Арсенала» Олега Кононова основным кандидатом на пост наставника московского «Спартака», который 22 октября покинул итальянец Массимо Каррера. Исполняющим обязанности пока является Руаль Рианчо.

Ранее СМИ утверждали, что Кононов официально перейдет в столичный клуб после матча с махачкалинским «Анжи» вместе со всем тренерским штабом.