Тренер «Баварии» назвал игру против «Боруссии» лучшим матчем с сентября

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал итог матча 11-го тура чемпионата Германии против «Боруссии», передает «Советский спорт».

Матч, который проходил в Дортмунде, завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«Мы провели отличный первый тайм. Во втором тайме нас дважды подловили на контратаках. Такое не должно случаться, нам следовало действовать компактней.

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К сожалению, мы проиграли, но это было наше лучшее выступление со времен игры против «Шальке», — приводит слова Ковача Bayern & Germany.

Встреча с «Шальке» была в 4-м туре, 22 сентября «Бавария» победила со счетом 2:0.

«Боруссия» набрала за 11 туров 27 очков, у «Баварии — 20 баллов.

Ранее сообщалось, что вратарь «Баварии» не согласен с назначенным пенальти в матче с «Боруссией».