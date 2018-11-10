Сборная России выиграла Кубок Карьяла досрочно

Сборная России досрочно победила на Кубке Карьяла, сообщает «Советский спорт».

Это произошло после того, как Финляндия обыграла Чехию со счетом 3:0. Победа сделала сборную России от соперников уже недоступной. В активе подопечных Ильи Воробьева после двух матчей шесть очков из шести возможных. У Швеции и Финляндии — по три очка. Чехия на этом турнире пока баллов не набрала.

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Россия в первом матче обыграла Финляндию со счетом 3:0, а потом Швецию со счетом 4:1. С Чехией команда встретится 11 ноября.

Ранее наставник сборной России отметил слаженность команды в играх Кубка Карьяла.