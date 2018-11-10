Авербух оценил шансы Туктамышевой на победу в финале Гран-при

Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух оценил шансы фигуристки Елизаветы Туктамышевой на победу в финале Гран-при, передает ТАСС.

Туктамышева заняла третье место на этапе в японской Хиросиме. До этого россиянка победила на этапе Гран-при в Канаде.

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«Мы видим в этом сезоне, что пока никто не выступает в этом сезоне безукоризненно, чисто, и нет такого абсолютного лидера, который катается безошибочно и лучше всех.

Скорее всего, в финал попадет большое количество россиянок и японок, и не исключено, что представительницы только двух стран будут в этом финале.

Все будет зависеть от проката, но у Лизы есть шансы бороться за любое место, используя такой козырь, как тройной аксель, и сложнейшие прыжки она исполняет на плюс, поэтому все может быть», — заявил Авербух.

Ранее сообщалось, что Туктамышева довольна своим прогрессом в текущем сезоне.