Тренер Туктамышевой поделился мнением о результате фигуристки на Гран-при Японии

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин поделился мнением о результате спортсменки на четвертом этапе Гран-при в Японии.

«Лиза по итогам этапа в Японии могла занять место и выше, чем третье, но в целом мы довольны результатом. И мы были к нему готовы. Мы движемся дальше и смотрим только вперед», — цитирует Мишина ТАСС.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Третье место в Японии и победа на Skate Canada позволили Туктамышевой пробиться в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.