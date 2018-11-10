Американская фигуристка считает Туктамышеву «сексуальной и дерзкой»

Американская фигуристка Эшли Вагнер поделилась мнением о выступлении россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Хиросиме, передает «Советский спорт».

21-летняя Туктамышева в короткой программе набрала за свой прокат 76.17 балла. В ее выступлении присутствовали тройной аксель, каскад из двух тройных тулупов и тройной лутц.

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«Туктамышева первая после короткой программы. К ее тройному акселю нет ни единого вопроса. Это самый солидный аксель из тех, что я видела во время соревнований. Елизавета – невероятно сексуальная и дерзкая! Она просто захватила меня во время своего проката», — сказала Вагнер в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Вагнер назвала Туктамышеву королевой.