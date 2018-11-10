Выступающий против России биатлонист ответил на претензии Губерниева

Биатлонист сборной Швеции, олимпийский чемпион Игр в Пхенчхане — 2018 Себастьян Самуэльссон заявил, что собирается выступить на чемпионате мира — 2019 в своей стране, несмотря на то что Антидопинговая лаборатория Швеции была частично отстранена от деятельности за нарушения.

Популярный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев отметил, что ранее Самуэльссон бойкотировал заключительный этап Кубка мира сезона-2017/18 в России из-за того, что местное антидопинговое агентство (РУСАДА) было ограничено в правах.

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В ответ на это Самуэльссон подчеркнул, что не будет пропускать соревнования на родине.

«Я вижу большую разницу между тем, что деятельность лаборатории в Швеции частично приостановлена на полгода, и наличием государственной программы допинга», — пояснил биатлонист в своем твиттере.

Ранее Самуэльссон рассказал об угрозах со стороны «русской секретной службы».