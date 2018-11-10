Выступающий против России биатлонист ответил на претензии Губерниева
Биатлонист сборной Швеции, олимпийский чемпион Игр в Пхенчхане — 2018 Себастьян Самуэльссон заявил, что собирается выступить на чемпионате мира — 2019 в своей стране, несмотря на то что Антидопинговая лаборатория Швеции была частично отстранена от деятельности за нарушения.
Популярный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев отметил, что ранее Самуэльссон бойкотировал заключительный этап Кубка мира сезона-2017/18 в России из-за того, что местное антидопинговое агентство (РУСАДА) было ограничено в правах.
В ответ на это Самуэльссон подчеркнул, что не будет пропускать соревнования на родине.
«Я вижу большую разницу между тем, что деятельность лаборатории в Швеции частично приостановлена на полгода, и наличием государственной программы допинга», — пояснил биатлонист в своем твиттере.
Ранее Самуэльссон рассказал об угрозах со стороны «русской секретной службы».
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Дорогой Себастьян Самюэльссон !!!! Как известно , WADA приостановило работу антидопингового агенства в Стокгольме на полгода !!!! Тест на точность проверки проб был провален !!!!! Себастьян , ты всегда был непримиримым борцом с допингом , возьми на себя смелость и бойкотируй чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде !!!! Принципиальность прежде всего , уверен Вашингтон и Оттава поддержат и тоже не приедут в Швецию , где так плохо организуют проверку допинг - проб !!!! Кстати , не эта ли лаба усиленно проверяла разных прочих шведов перед Пхенчханом ????? И смех и Пих !!!!! ���������������������������������������������������������������������������������� #швеция #самюэльссон #бойкот #лаборатория #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #допинг #ждембойкота #илизассыт?