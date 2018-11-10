Макгрегор может провести поединок с чемпионом мира по боксу

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор может вновь провести поединок по правилам бокса, сообщает «Советский спорт».

Как рассказал известный промоутер Эдди Хирн, он обсуждал с командой Макгрегора поединок с чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи, с которым ирландец проводил несколько спарринг-боев.

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«Я говорил с Малиньяджи. Я рассказал ему, что хотел бы провести его бой с Макгрегором на DAZN. Они бы заплатили большие деньги за бой. И я говорил это ребятам Макгрегора. Я назову цифры, посмотрим, что они думают.

Я сказал представителям Макгрегора, что, возможно, Конор победит Поли. Я не знаю. Знаю точно, что бой будет интересным», — цитирует Хирна MMA News.

В 2017 году Макгрегор провел свой первый бой по правилам бокса, выйдя на ринг против Флойда Мейвезера. Тогда ирландец уступил техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее сообщалось, что Макгрегор оценил марихуану Майка Тайсона.