Адвокат Мамаева не исключил вероятность продления ареста на два месяца

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал возможное продление ареста своего подзащитного до 8 февраля, передает «Чемпионат».

Защитник отметил, что продление содержание под стражей возможно.

«Продление содержания Мамаева под стражей? Такой исход событий вполне вероятен, учитывая то, что производство по делу еще не завершено и проводятся различные экспертизы. Не исключаю, что следствие в начале декабря выйдет с ходатайством о продлении срока следствия и срока содержания под стражей», — поделился мнением адвокат.

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Также он подчеркнул, чтобы будет бороться судом, если новой мерой пресечения изберут арест до 8 февраля.

«Что касается возможного продления ареста на два месяца, то будем предпринимать шаги. Постараемся, чтобы мера пресечения была изменена. Следователи вправе обратиться в суд о продлении следствия и ареста игрока, это наиболее вероятная ситуация», — заключил Бушманов.

Напомним, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «горожан» находятся в следственном изоляторе из-за устроенных в центре Москвы драк.

Ранее футболистам ограничили посещение спортзала в СИЗО.