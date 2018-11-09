Тренер «Валенсии»: Черышев не поедет в расположение сборной России

Главный тренер испанской «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль сообщил, что российский полузащитник Денис Черышев не будет выступать за сборную России в товарищеском матче с Германией и игре Лиги наций со Швецией, передает «Советский спорт».

Наставник подчеркнул, что хавбек не сможет присоединиться к национальной команде из-за повреждения.

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«Не располагаю точными данными, но думаю, что он не отправится в сборную, потому что у него травма. Не знаю, кто вел диалог по этому вопросу, однако по моей информации, он останется здесь, чтобы восстановиться. Мы надеемся, что после перерыва он будет в строю», — рассказал Марселино AS.

Несмотря на травму, Черышев был вызван в сборную России, чтобы принять участие во встречах 15 ноября в Лейпциге и 20 ноября в Сольне.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес пропустит около недели из-за полученной травмы.