«ПСЖ» признал обвинения в расизме

«Пари Сен-Жермен» признал обвинения в расизме при отборе кандидатов в собственную академию, сообщает ТАСС.

Интернет-портал Football Leaks ранее опубликовал расследование, согласно которому «ПСЖ» требовал от скаутов заполнять графу этнической принадлежности потенциальных учеников академии, хотя французское законодательство запрещает использовать эти данные при отборе.

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«ПСЖ» строго осуждает все формы проявления дискриминации, расизма и этнического деления при отборе футболистов.

Мы не можем терпеть тех, кто при выборе руководствовался кандидатом цветом кожи или их происхождением. Вот почему важно пролить свет на этот случай», — говорится в заявлении на официальном сайте чемпионом Франции.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попал в Книгу рекордов Гиннесса.