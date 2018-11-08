«ПСЖ» обвинили в расизме

Французский «ПСЖ» был обвинен в расизме, сообщает «Советский спорт».

По информации издания Mediapart, которое ссылается на документы, опубликованные Football Leaks, французский клуб отбирал новичков в молодежную академию по этническому признаку, что запрещено во Франции.

Реклама

При отборе молодых игроков должна была заполняться таблица, в которой указывалось происхождение футболиста. По информации источника, эти данные влияли на прием игроков в академию.

Известно об одном случае, когда «ПСЖ» не взял в свою академию футболиста из-за его происхождения.

Во Франции запрещено обирать и использовать при отборе работников личные данные, касающиеся расы или этнического происхождения личности. За нарушение этого закона можно получить наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в размере €300 тыс.

Ранее форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе попал в Книгу рекордов Гиннесса.