Защитник ЦСКА Фернандес пропустит около недели из-за травмы

Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес пропустит около недели из-за полученной травмы, сообщает ТАСС.

Футболист травмировался в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2). Фернандес покинул поле на носилках, отыграв всего 12 минут..

Реклама

По словам агента игрока Жорже Машадо, у игрока диагностировано сотрясение мозга.

«С футболистом все в порядке. Ориентировочный срок восстановления — неделя», - сообщил Машадо.

Следующий домашний матч ЦСКА проведет 11 ноября против петербургского «Зенита» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фернандес также включен в список из 26 футболистов сборной России для подготовки к товарищескому матчу с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и заключительной встрече группового этапа Лиги наций со шведами (20 ноября, Стокгольм).

Ранее защитник ЦСКА Георгий Щенников поддержал травмированного в матче с «Ромой» Фернандеса.