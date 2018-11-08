Российские легкоатлеты нарушали антидопинговые правила 22 раза

Стало известно, сколько раз нарушали антидопинговые правила российские легкоателты в 2018 году, сообщает ТАСС.

По информации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), за первые десять месяцев легкоатлеты употребляли, поставляли или совершали какие-либо действия с веществами, усиливающими физическую силу, 22 раза.

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«С начала 2018 года было заведено 22 дела по нарушениям антидопинговых правил отечественными легкоатлетами. 20 дел инициировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), два — Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ)», — рассказала координатор ВФЛА Елена Иконникова.

Также она отметила, что многие спортсмены уже дисквалифицированы.

«В настоящее время в рассмотрении находится 42 дела. Из них 23 дела инициировано IAAF, 19 — РУСАДА. Дисквалификацию отбывают 81 спортсмен и 8 тренеров», — заключила представитель организации.

В 2018 году все легкоатлеты должны были пройти курс «Антидопинг».

Ранее ИААФ объявила имена претендентов на звание лучшего легкоатлета мира 2018 года.