Емельяненко пригласили в Корею и США после ухода из «Ахмата»

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко поделился планами на будущее после ухода из клуба «Ахмат», передает Sport24.

Многократный чемпион России и мира по боевому самбо заявил, что рассматривает вариант развития независимой от каких-либо организаций карьеры.

Реклама

«Что касается других клубов, пока все в стадии переговоров. Возможно, вообще не буду брать на себя какие-то обязательства по сотрудничеству — буду стараться дальше развивать бренд Александр Емельяненко. Сейчас ест очень много предложений от всяких организаций», — рассказал спортсмен.

Также он отметил, что в нем заинтересованы зарубежные клубы.

«Только что разбирал почту — приглашают в Корею, США, много предложений из России. Но основная цель пока — выступление в RCC», — заключил Емельяненко.

На данный момент у него запланировано несколько боев в рамках турнира RCC.

Ранее российский боец заявил, что не будет продлевать контракт с клубом «Ахмат».