Стали известны сочетания звеньев сборной России на Кубок Германии
Стали известны сочетания звеньев олимпийской сборной России на Кубок Германии, сообщает «Советский спорт».
По информации Федерация хоккея России (ВХР), на предстоящем соревновании национальная команда встретится с Германией, Словакией и Швейцарией 8, 10 и 11 ноября.
Сочетания звеньев:
Вратари: Бобков, Демченко, Серебряков.
«Белые»: Земчёнок — Рукавишников; Кручинин — Прохоркин — Чибисов.
«Синие»: Ермаков — Демидов, Исаев; Ткачёв — Светлаков — Окулов.
«Красные»: Юдин — Рафиков; Казаков — Алексеев — Каюмов, Манукян.
«Зелёные»: Абросимов — Шарипзянов; Падакин — Ильин — Михайлов, Мальцев.
Центральный нападающий петербургского СКА Николай Прохоркин стал капитаном сборной.
Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) хочет провести несколько матчей Кубка мира 2020 года в Европе.