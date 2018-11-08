Бубнов: «Роме» не должны были засчитывать второй гол в ворота ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч московского ЦСКА против итальянской «Ромы» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Sportbox.

Специалист считает, что основной причиной поражения армейцев (1:2) стало повреждение защитника Марио Фернандеса.

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«ЦСКА, безусловно, подкосило неудачное начало встречи — быстрый пропущенный гол плюс травма Марио Фернандеса. Если бы не эти два события, игра москвичей в первом тайме была бы куда более стройной. «Рома» ведь особо не активничала, старалась действовать в экономном режиме. ЦСКА явно мог противопоставить «Роме» больше, не случись этих потрясений в дебюте. Пожалуй, большее значение имела замена Фернандеса, через которого обычно идет вся атакующая игра команды на правом фланге», — поделился мнением эксперт.

Также он отметил, что судьи не должны были засчитывать второй гол итальянской команды.

«В то же время второй гол итальянцев арбитр не должен был засчитывать — там все же было положение «вне игры». Тяжело сказать, додавила бы «Рома», если бы забитый мяч отменили. Возможно, гости стали бы играть по-другому с учётом численного большинства, но ЦСКА в любом случае смотрелся очень неплохо», — заключил Бубнов.

Армейцы на данный момент находятся на третьем месте группы G турнирной таблицы Лиги чемпионов, в то время как «Рома» — второе.

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