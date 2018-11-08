СМИ: игрок ЦСКА Фернандес выбыл до конца года

Защитник ЦСКА Марио Фернандес РИА Новости
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Комментатор Михаил Моссаковский заявил, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес выбыл до конца 2018 года, сообщает «Матч ТВ».

«У Марио перелом скулы и подозрение на сотрясение мозга. До весны мы его на поле, к сожалению, не увидим», — написал Моссаковский в твиттере.

Встреча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», которая прошла в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 12-й минуте Фернандес получил травму после столкновения с защитником итальянского клуба Александром Коларовым. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.