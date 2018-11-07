Семак назвал самых опасных игроков в составе «Бордо»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча Лиги Европы с «Бордо» рассказал, есть ли у него опасения в связи с возвращением в строй у соперника нападающего Франсуа Камано, который в 12 матчах Лиги 1 забил семь мячей, сообщает Sport24.

«Я не думаю, что опасен только он. Есть и Карамо, и Калу, тоже индивидуально сильные фланговые футболисты. Мы понимаем это и попробуем сыграть надежно, не дать им проявить свои лучшие качества. А как получится, узнаем только после матча.

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Альтернативы игрокам есть всегда. Вопрос лишь в том, насколько эти альтернативы разумны. Всегда можно что-то придумать, но результат становится понятен только после окончания игры», — уверен Семак.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированный игрок «Зенита» уедет в Аргентину.