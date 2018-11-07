Лунев: с Акинфеевым в сборной России было бы интересно

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Лунев поделился мнением о решении вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде страны, сообщает «Советский спорт».

«При любом раскладе надо делать свое дело — и в клубе, и в сборной. Помимо того, что это мое любимое занятие, это еще и моя работа. Поэтому к ней нужно подходить ответственно и просто качественно выполнять свое дело, не обращая внимания на конкурентов.

Реклама

Жалко, что Игорь Акинфеев ушел из сборной. С ним было интересно. Прежде всего он был хороший человек, но жизнь, как говорится, идёт вперед», — приводит слова Лунева официальный сайт УЕФА.

Первого октября текущего года Акинфеев объявил о завершении международной карьеры. Голкипер защищал цвета сборной России с 2004 по 2018 год.

Ранее защитник ЦСКА рассказал о значимости стадиона «Лужники».