Форвард сборной Германии считает матч с Россией «хорошим тестом»

Нападающий «Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер рассказал, чего ждет от контрольного матча против российской команды, передает «Советский спорт».

Матч состоится 15 ноября в Лейпциге и начнется 20.45 по московскому времени.

«Российская сборная показала на чемпионате мира на что способна. Они были близки к полуфиналу, это сильное выступление. Россияне играют просто, но эффективно. Это будет хороший тест для нас», — приводит слова Вернера пресс-служба Немецкого футбольного союза.

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На чемпионате мира — 2018 Россия смогла дойти до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти. Германия не смогла выйти из группы, заняв четвертую строчку.

Ранее защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о настрое национальной команды на матчи со сборными Германии и Швеции.