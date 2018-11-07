Хавбек «Спартака» оценил шансы команды на чемпионство РПЛ

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о шансах команды на победу в Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Спартак» после 11-ти туров чемпионата находится на седьмом месте таблицы, имея в активе 19 очков.

«Да, мнение по поводу чемпионата России у меня не изменилось. Даже если шансы остаются лишь математические, мы все равно будем биться. Вспомните прошлый сезон. Изначально с большим отрывом лидировал «Зенит», а в итоге чемпионом стал «Локомотив». В футболе нет ничего невозможного.

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Это касается любого турнира — и российского чемпионата, и Лиги Европы. Нам нужно брать очки в двух домашних матчах группового этапа, и тогда сможем побороться за выход в следующую стадию», — приводит слова полузащитника пресс-служба команды.

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