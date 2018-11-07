Путин считает Санкт-Петербург авторитетным центром международной спортивной жизни

Президент России Владимир Путин назвал Санкт-Петербург одним из авторитетных центров международной спортивной жизни, передает «Советский спорт».

Глава государства поприветствовал участников, организаторов и гостей чемпионата и первенства мира по прыжкам на батуте 2018 года.

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«Отмечу, что за минувшие годы Санкт-Петербург превратился в один из крупных, авторитетных центров международной спортивной жизни, в котором накоплен огромный опыт подготовки и проведения турниров самого высокого уровня. А значит и нынешние чемпионат и первенство мира пройдут «на отлично», будут способствовать популяризации такого динамичного, захватывающего вида спорта, как прыжки на батуте», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Путин также отметил важность соревнований по прыжкам на батуте, которые объединят именитых и молодых спортсменов.

Ранее Путин назвал Ассоциацию студенческих спортивных клубов мощной силой.