Соперник Мейвезера ответил на насмешки Макгрегора

Японский кикбоксер Тенсин Нацукава ответил на издевательства ирландского бойца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

У себя в соцсети Макгрегор опубликовал фотографию Мейвезера рядом с Нацукавой, высмеяв наряд Флойда и сравнив спортсменов с героями фильма «Час Пик».

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На это отреагировал Нацукава, который выразил надежду, что Макгрегор посмотрит бой.

«Здравствуйте, мистер Макгрегор. Меня зовут Тенсин Насукава. Я не Джеки Чан. Обещаю отомстить за ваше поражение, поэтому, пожалуйста, посмотрите поединок», — написал кикбоксер в своем твиттере.

Бой состоится в Токио 31 декабря и пройдет по правилам ММА.

Ранее Макгрегор высмеял Мейвезера и его соперника.