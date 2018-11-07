Мейвезер может получить $88 млн за первый бой в ММА

Многократный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер, который проведет дебютный бой в ММА 31 декабря, может получить до $88 млн, сообщает «Советский спорт».

Бой состоится в Токио и пройдет по правилам ММА. Соперником боксера станет 20-летний японский кикбоксер Тенсин Нацукава.

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За поединок американец точно получит $62 млн, также он может заработать еще $26 млн в качестве процента от продажи платных трансляций предстоящего поединка.

За карьеру боксера Мейвезер провел 50 боев и не проиграл ни разу. Нацукава участвовал уже в четырех поединках и также не отдал ни одной победы.

Ранее 50 Cent высмеял Мейвезера и обозвал его циркачом.