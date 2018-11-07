Дубль и ассист Кучерова принес «Тампе» третью победу в НХЛ подряд

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду одолел «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров, записавший также на свой счет результативную передачу. Еще по одной шайбе забросили Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Янни Гурд.

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У гостей авторами голов стали Райан Строум и Леон Драйзайтль

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

1:0 — Стэмкос (Кучеров) — 04:40,

2:0 — Пойнт (Гурд, Джонсон) — 19:34,

2:1 — Строум (Клефбом) — 32:32 (4x4),

3:1 — Гурд (Макдона, Пойнт) — 33:19,

4:1 — Кучеров (Стэмкос, Коберн) — 38:59 (4x4),

4:2 — Драйзайтль (Ратти, Ньюджент-Хопкинс) — 40:40 (5x4),

5:2 — Кучеров (Миллер, Стэмкос) — 48:23 (5x4)