Жена Мамаева: мой муж не придурок и не бросается на людей

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что встретилась со своим мужем, который отбывает наказание в Бутырском следственном изоляторе, более известном как «Бутырка». Об этом сообщает «Советский спорт».

Супруга футболиста вышла в прямой эфир у себя в инстаграме, где ответила на вопросы подписчиков. В том числе Алана Мамаева заявила, что его мужа спровоцировали на участие в драке, из-за чего он в итоге был заключен под стражу.

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«Да, я была у Паши на свидании. Узнала у него, как действительно все было, и мне стало спокойнее. Мой муже не придурок, он не бросается на людей. Тогда действительно была провокация», — сказала Алана Мамаева.

Кроме того, она подчеркнула, что она испытывает давление со стороны общественности, а также рассказала о трудностях общения со своими детьми.

«Дети задают много вопросов про Пашу. Скрывать, что он в тюрьме, не получается. Они все знают. Их в саду обсуждают, в журналах читают. Приходится объяснять, что это неспортивное поведение и дяди ошиблись, но это тяжело. Их выставляют преступниками. Осталось прикрепить только терроризм», — заявила она.

Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий были арестованы Тверским судом Москвы на два месяца — до 8 декабря. Все четверо признаны виновными в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.