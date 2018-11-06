Владелец «Монако» самостоятельно явился в полицию на допрос

Владелец французского «Монако» Дмитрий Рыболовлев самостоятельно явился в полицию для дачи показаний в связи с обвинениями в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Господин Рыболовлев сегодня в первой половине дня сам пришел в полицию, куда был вызван на допрос. В настоящее время допрос продолжается, по его завершении будет принято решение, задерживать или нет», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен 6 ноября был задержан правоохранительными органами в связи с возможной причастностью к коррупционному скандалу. На данный момент в доме Рыболовлева продолжаются обыски.