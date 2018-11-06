В доме владельца «Монако» Рыболовлева продолжаются обыски

Продолжаются обыски в доме владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева, сообщает «РИА Новости».

Источник в судебной системе княжества заявил, что на данный момент правоохранительные органы осматривают виллу российского миллиардера.

«В настоящий момент еще ведется обыск, заполняются анкеты. Никаких официальных заявлений на тему реальной причины задержания нет. Ясность будет, когда состоится заседание суда», — отметил собеседник.

Реклама

Также он добавил, что, возможно, бизнесмена задержали только на 24 часа.

«Адвоката его в настоящий момент я не знаю. Дело ведет судья Эдуар Левро», — заключил источник.

Предпринимателя обвиняют в коррупции и «торговле активным и пассивным влиянием».

Ранее сообщалось, что Рыболовлев был арестован властями 6 ноября для допроса из-за обвинений в причастности к скандалу о коррупции.